Под Киевом напали на нардепа, полиция ввела план "Перехват"

В Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата. Для задержания злоумышленников полиция ввела спецоперацию "Перехват", передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.



Сообщается, что нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель.



"Сегодня, 16 августа, около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза", - говорится в сообщении.



По данным полиции, после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле Opel серого цвета.



"Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевской области и столицы введено полицейскую операцию "Перехват", ориентированы все наряды полиции", - проинформировали в ведомств е.



В то же время, в Facebook сообщил о нападении на себя народный депутат Виталий Куприй.



"Только что осуществилось третье или четвертое на меня покушение. Меня обожгли сейчас баллончиком с жидкостью", - сообщил Куприй.



Он заявил, что нападавшими были "двое парней чеченской внешности и девушка".