Сценарист Чернобыля высказался о российском сериале

Сценарист британского сериала Чернобыль Крэйг Мазин высказался о российском телешоу на эту же тему, которое создает телеканал НТВ. Кинематографист с сочувствием отнесся к команде проекта, которая подверглась осмеянию. Об этом пишет IndieWire.



"Снимать сериалы - тяжелая работа, и что бы ни происходило с политикой, Путиным, его правительством, в глубине души я всегда буду симпатизировать тем, кто решается на этот труд", - отметил он.



Мазин отметил, что это касается и российского сериала, где идет "очернение его работы или пропаганда лживой версии истории".



Он также посочувствовал осмеянным российским коллегам, которые подверглись критике после выхода трейлера их сериала.



"Я бы хотел позвать этих ребят на ланч и сказать, что знаю, каково это, что мы с ними в одном бизнесе", - подытожил Мазин.

