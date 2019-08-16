Разумков рассказал, какие реформы хочет провести

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков хочет по итогам своей работы в Верховиной Раде реализовать три реформы.



"Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".



Разумков отметил, что во многих вопросах, за исключением процедуры закупки медпрепаратов, не поддерживает и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.



По его словам, он не видит заметных результатов реформы в медучреждениях, в частности в больницах Василькова, где он живет.

