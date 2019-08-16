Кабмин не будет блокировать городам финансирование

Кабинет Министров поручил Минфину и Минрегиону обеспечить финансирование программ и проектов развития регионов. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 августа. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Правительственный портал.



"Кабинет Министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития", - говорится в сообщении.



Отмечается, что график финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов.



Ранее сообщалось, что Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.



Также в СМИ появилась копия письма с подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором тот просит премьер-министра Владимира Гройсмана приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.

