Зеленский отказал "РИА Новости" в интервью

Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил отказом на запрос "РИА Новости" о возможности интервью.



Как сообщает заблокированный в Украине ресурс "РИА Новости", ответ на электронную почту пришел более чем через две недели после подачи запроса.



"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", – говорится в нем.



Российский ресурс "РИА Новости" обратилось в офис Зеленского с просьбой ответить на вопросы в любом формате еще в начале июля.



Журналисты якобы хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и судьбе удерживаемых лиц, включая и руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.



Ресурс отмечает, что с тех пор Зеленский успел дать небольшое интервью "Коммерсанту".

