Обыкновенное чудо: ВВП подрос за счет выборов

Сенсация! Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018-го. Владимир Зеленский обещал 5% и более в ближайшие годы. Неужели так быстро выполнил? Или это чудо сотворили «предвыборные деньги»: соцвыплаты и расходы на президентскую и парламентскую кампании? Может, потому у иностранных аналитиков такие скучные лица. Никто не рукоплещет нашему достижению. И что такое математический рост ВВП за счет внутреннего потребления? Разве это плохо?

После замедления роста экономики до 2,5% в первом квартале 2019 года, вызванного в том числе и спадом в промышленности, во втором квартале наш ВВП резко рванул вверх. Рост на 4,6% при заложенном в бюджете на уровне 3% позволяет догнать и перегнать прогнозные показатели. С такими цифрами мы впереди Европы всей. В России, для примера, за второй квартал рост ВВП всего 0,9%. ВВП Германии и вовсе снизился на 0,1%. Во всей еврозоне – лишь 0,2% после роста на 0,4% в первые три месяца года.



ВВП Японии во втором квартале увеличился лишь на 1,8%, но японцы этому радуются как дети. Надеются, что по итогам года будет еще больше: за первый квартал, когда внимательнее пересчитали, вышло 2,8%, а не 2,2%, как было объявлено ранее. Таким образом, подъем ВВП за два квартала 2019 года стал для Страны восходящего солнца самым лучшим с первого полугодия 2017 года.



Мы не случайно привели в пример Японию. Локомотивом роста ее ВВП (и нашего тоже, но об этом дальше) стало увеличение потребительских расходов, на долю которых приходится более половины экономики страны. В частности, рост крупных покупок – автомобилей и кондиционеров – в преддверии повышения налога на потребление в октябре до 10% с 8%. Также позитивное влияние оказали 10-дневные праздники в честь вступления на императорский престол принца Нарухито. Японцы гульнули от души, накупив по случаю уйму техники и гаджетов.



К тому же инвестиции в апреле-июне выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, что практически вдвое превзошло прогноз. Экспорт снизился на 0,1%, в то время как импорт увеличился на 1,6%.



Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) так прямо и отмечает: «экономика Украины начала восстанавливаться благодаря увеличению внутреннего потребительского спроса, связанного с ростом зарплат на сужающемся рынке труда и возросшими социальными выплатами»



Тенденции почти как у нас. Только наша страна – не Япония. Наше внутреннее потребления растет не за счет затоваривания автомобилями и гаджетами перед повышением налога на потребление (у нас такого нет), а благодаря предвыборным соцвыплатам и доплатам к пенсиям, которые позволили беднейшим слоям купить, наконец что-то вкусненькое.



Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) так прямо и отмечает: «экономика Украины начала восстанавливаться благодаря увеличению внутреннего потребительского спроса, связанного с ростом зарплат на сужающемся рынке труда и возросшими социальными выплатами».



Насчет зарплат мы писали. Их действительно повышают, но не так ощутимо, как кажется. Думаю, уважаемые западные аналитики просто не в курсе теневой бухгалтерии наших предвыборных штабов. На рынок действительно выплеснулось много денег: кандидаты в депутаты раскупорили свои кубышки, причем сделали это в очень сжатые сроки. Заработанное рядовыми участниками избирательных кампаний тоже вошло в потребление. Ну, а куда еще? Не в промышленный же сектор!



Но в следующем году выборов, скорее всего, уже не будет. Разве что местные, если их не успеют провести этой осенью. Поэтому вышеупомянутый IIF прогнозирует нам замедление роста реального валового внутреннего продукта с 3,3% в 2018 году до 2,8% в 2019 году.



В представительстве Всемирного банка и вовсе «скучное настроение». Главный экономист ВБ Анастасия Головач еще в июле рассказала в интервью "Зеркалу недели", что нынешний рост экономики очень сдержанный, а его природа не является постоянной.



По ее словам, в 2016-2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделан за счет хорошего урожая, а это очень изменчивый и сложно прогнозируемый фактор, потому что каждый год рекордных урожаев может и не быть. Другие секторы, которые делают большой вклад в рост нашего ВВП, – это секторы, ориентированные на внутреннее потребление, что тоже не лучший из вариантов.



Тут самое время пояснить, как рассчитывается ВВП. Формула довольно простая: покупки населения плюс покупки компаний плюс покупки государства плюс экспорт и минус импорт. Как поясняют экономисты, рост ВВП можно обеспечить за счет роста внутреннего потребления. Это значит, что население будет больше тратить. Однако расходы населения зависят от его доходов



"Внутреннее потребление не повышает экспортного потенциала, не помогает нам интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости, увеличить нашу конкурентоспособность, повысить производительность, то есть задействовать все возможные механизмы, которые помогают именно устойчивому развитию", – считает экономист.



По мнению Головач, сегодня государственные инвестиции ограничиваются преимущественно очень высокими расходами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными расходами.



Экономист также отметила, что статистически благополучные показатели получены в том числе от заоблачных зарплат чиновников – фактор, которого раньше не было. "Заработная плата в госсекторе как процент от ВВП возросла с 9,6% в 2016 году до 11% в 2018 году. Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% – это много, а 11% – это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой – они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивый экономический рост и частично являются факторами давления на инфляцию", – резюмирует Головач.



Тут самое время пояснить, как рассчитывается ВВП. Формула довольно простая: покупки населения плюс покупки компаний плюс покупки государства плюс экспорт и минус импорт. Как поясняют экономисты, рост ВВП можно обеспечить за счет роста внутреннего потребления. Это значит, что население будет больше тратить. Однако расходы населения зависят от его доходов.



Можно обеспечить рост за счет покупок компаний. Поскольку покупки компаний напрямую связанны с их продажами, а они будут только в том случае, если бизнес увидит перспективы роста.



Можно обеспечить рост за счет государственных расходов. Строительство инфраструктуры, разного рода проектов – это все влияет на рост ВВП тоже. Здесь не нужно забывать, через бюджет государство может передавать деньги бизнесу и населению в виде субсидий, дотаций.



И последнее – импорт и экспорт: экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран, откуда он идет. Теоретически, чтобы обеспечить рост ВВП, нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Но у нас все наоборот.



Обратите внимание на интересный график. Коллеги из 24.ua сделали очень знаковую картинку, из которой видно, что является источником пополнения бюджета и, соответственно, роста ВВП. Налог на доходы физлиц по сравнению с прошлым годом снизился, хотя потребление возросло. О чем это свидетельствует? О том, что «штабные выплаты» на выборах были преимущественно теневыми.







Чистая прибыль предприятий и налог с дивидендов их собственников выросли незначительно. Налог на прибыль предприятий мал и не изменился. НДС с произведенных в Украине товаров и вовсе меньше, чем в прошлом году. А вот кто реальный кормилец бюджета, растущий, несмотря на контрабанду, это НДС с импорта. Чуть ли не самый главный источник пополнения доходной части бюджета. Все мировые теории о том, что импорт – это всегда минус в структуре ВВП, в нашем случае не срабатывают. Импорт нас кормит налогами, на фоне крайне низких налоговых выплат в других сферах. На его фоне и акциз, и рентная плата за недра, и даже НДС с произведенных внутри товаров несравнимо отстают от НДС на импорт.



Да, чуть не забыла – и сельское хозяйство работает в поте лица, скидывая в бюджет весомые «копеечки». Благодаря уникальным природным условиям, а также неплохим инвестициям (конкуренция заставляет вкладывать) мы даем все лучшие и лучшие результаты по объемам собранного урожая. Еще бы неплохо поработать над его качеством. Странно при этом на наших легендарных черноземах, быть «страной большого комбикорма» и выращивать низкокачественную пшеницу вместо первосортной. Но у нас это лихо выходит.



Вопрос: что будет, когда мы съедим все заработанное «в тени» на выборах и выплаченное по случаю выборов? Ничего особенного. Просто ВВП так стремительно расти не будет, а, может, даже и упадет. Судя по комментариям представителей Всемирного банка, они к этому готовы.

