Украинский посол заявил о потере страной признаков государства

Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По мнению Кулебы, с 1991 года Украина постоянно экспериментирует над собой в поисках оптимальной модели управления.



Он напомнил, что страна сейчас переживает войну, а ранее прошла через две революции и шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, провозглашаемых каждым новым президентом. При этом каждая из таких волн является попыткой стереть прошлое, обвинив во всем предшественников, написал Кулеба в статье для издания "Зеркало недели".



Посол отметил, что за 28 лет независимости Украина не создала экономического чуда и не построила политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений.



По его мнению, госслужба как система хромает на обе ноги. В результате Украина теряет главные признаки любого государства — население и территорию, уверен дипломат. Он подчеркнул, что это "самое страшное".

