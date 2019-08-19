Гены определяют тягу человека к определенным продуктам

Профессор Пол Эллиотт из Имперского колледжа Лондона вместе с коллегами подверг анализу геномы и другие данные почти 500000 европейцев 40-69 лет, передает "Новости Mail.RU". Это позволило выявить 46 новых участков генома, определяющих отношение человека к спиртному.



Так, люди с самым низким генетическим риском алкоголизма в среднем выпивают на 2,6 грамма спиртного в день меньше, чем те, у кого такой обусловленный генами риск максимально высок. По словам профессора, кстати, у генетических факторов алкоголизма и шизофрении много общего.



У любви к соленому также, как оказалось, сильно выражен генетический фактор. Внимание ученого привлекли 50 участков генома, связанных с уровнем потребления натрия, и 13 участков, связанных с потреблением калия. Мутации во многих из этих регионах были также связаны с пищевым поведением в целом, с курением, пристрастием к алкоголю и кофе.



Еще один генетический вариант, определяющий пристрастие к соленому, одновременно связан с генами, мутации в которых повышают риск ожирения, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

