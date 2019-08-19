Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время.
"Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", - сказал Нетаньяху в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Зеленским.
Источник: Интерфакс-Украина
15:12