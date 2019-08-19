Макрон и Джонсон планируют обсудить Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон 22 августа встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщил представитель офиса Макрона, передает УНН со ссылкой на Reuters.



Как пишет издание, ожидается, что стороны обсудят выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), а также кризис в Иране и Сирии.



"Президент Республики примет Бориса Джонсона на рабочем ужине в Елисейском дворце, которому будут предшествовать выступления перед прессой", - сообщил чиновник.



Как планируется, Джонсон также встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду на этой неделе, пишет издание.

