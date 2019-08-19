Нафтогаз ожидает отмены штрафов за отклонения в потреблении газа

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает отмены штрафов для предприятий-производителей тепловой энергии и ОСМД с собственными котельными, фактическое потребление газа которыми отклоняется от заказанных объемов.



Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе НАК.



"Нафтогаз приветствует опубликованный на сайте НКРЭКУ проект постановления "О внесении изменений в правила поставки природного газа", который позволяет не накладывать штрафы на предприятия - производители тепловой энергии и ОСМД с собственными котельными, фактическое потребление газа которыми имеет значительные отклонения от заказанных объемов", - говорится в сообщении.



Однако до вступления в силу изменений в Правила поставки газа Нафтогаз и в дальнейшем будет накладывать штрафы на потребителей, фактические объемы отбора которых имеют значительные отклонения от заказанных объемов.



Поэтому Нафтогаз призывает Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, принять изменения в Правила поставки газа в максимально сжатые сроки.



"После введения с марта этого года суточного балансирования Нафтогаз вынужден накладывать штрафы за отклонение. Это требование законодательства оказалось очень неудобным для потребителей, большинство из которых не имеют опыта работы на газовом рынке, а также обременительным для самой компании, которая вынуждена отвлекать значительные ресурсы на администрирование штрафов", - прокомментировали в Нафтогазе.



В компании напомнили, что в соответствии с действующими Правилами поставки природного газа, при отклонении фактического отбора газа более чем на 5% от заказанных объемов, потребитель должен возместить поставщику убытки.



Как сообщалось, с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности (ПСО) в объеме и на условиях, определенных Кабинетом министров.

