Облигационный рай: почему у немцев минус 0,6%, а у нас – около 7%?

И снова о набившей оскомину теме облигаций. Почему иностранные инвесторы так любят наши ОВГЗ? Почему банки с жадностью голодного хомяка запихивают долговые расписки правительства «за щеки»? Ну, и стандартный вопрос: когда все это рухнет? Ответ очевиден: мир вошел в период нулевой доходности по государственным ценным бумагам, и только наши облигации по-прежнему дорогие.

Начнем с того, что мы живем в парадоксальную эпоху нулевых и отрицательных процентных ставок на финансовом рынке. Недавно прошла очередная волна снижения доходности европейских облигаций. Французские 10-летние доходили до -0,35%, немецкие – до -0,6%. Швейцарские остановились в шаге от мирового рекорда -0,97%. Европейский центробанк, который вскоре возглавит Кристин Лагард, уже раздумывает над понижением своей учетной ставки с -0,4% до -0,5%, что уже как бы не соответствует рыночной реальности.



Ушли “за ноль” даже гособлигации восточноевропейских стран и некоторых европейских компаний, таких как Nokia и Altice. Правительство же Греции (долг в 2018 г. 183% ВВП, кредитный рейтинг B1 от Moody’s, что на четыре ступени ниже инвестиционного уровня), готовится разместить 7-летние бонды с доходностью 2,1% годовых. И только Украина продает в гривне по 17-18%, а в валюте лишь недавно опустила до 7%.



Почему инвесторы по всему миру вкладываются в облигации с отрицательным доходом? Наверное, дело в привычке и осторожности. Всегда есть выбор: вкладывать деньги в бесприбыльные, но гарантированные инструменты или соглашаться на высокий риск и волатильность в таких странах, как Украина.



Конечно, в короткой перспективе можно “хапануть по-крупному”. Забавляет сообщение Национального банка, что в первом полугодии 2019 года банковская система Украины (76 платежеспособных банков) почти в 4 раза нарастила свою чистую прибыль: с 8,3 млрд. грн. до 31 млрд. грн. (в сравнении с аналогичным периодом 2018-го).

А вот, кстати, и структура доходов наших банков (доходов, а не прибыли): процент по ценным бумагам увеличился на 20% – до 39,3 млрд. грн.; комиссионные по карточкам, платежкам и проч. на 17% – до 20,8 млрд. грн.; доход от покупки-продажи валюты – 10,4 млрд. грн.; отчисления в резервы банков сократились на 31% – до 6,4 млрд. грн.



За счет чего? На кредитах заработала? Или народ повалил заначки сдавать? Нет, статистика, как оказалось, демонстрирует среднюю температуру по палате: львиная часть заработка пришлась на одну структуру – государственный «Приватбанк», 18,3 млрд. грн. Да и насчет источника доходов нет никаких сомнений: это проценты по гособлигациям, которые Минфин в ходе национализации банка внес ему в капитал. По ним платятся немалые проценты, которые банк потом возвращает все тому же Минфину (в госбюджет) в виде дивидендов.



Еще 9 млрд. грн. чистой прибыли системы пришлись на банки с иностранным капиталом. Они заработали на операциях с ОВГЗ, так как являются крупнейшими участниками облигационной пирамиды. И лишь 3,7 млрд. на все остальные банки. Эти к барскому столу не допущены, поэтому подобрали крохи от пиршества сильнейших.



А вот, кстати, и структура доходов наших банков (доходов, а не прибыли): процент по ценным бумагам увеличился на 20% – до 39,3 млрд. грн.; комиссионные по карточкам, платежкам и проч. на 17% – до 20,8 млрд. грн.; доход от покупки-продажи валюты – 10,4 млрд. грн.; отчисления в резервы банков сократились на 31% – до 6,4 млрд. грн.



Из этой детализации четко видно, что растущие процентные доходы объясняют двумя факторами – заработками банков на гособлигациях (ОВГЗ), где можно получать высокий процент в гривне без риска, а также доходами от обслуживания карт, комиссионных платежей и так называемой розницы. Где тут промышленное кредитование? Нет его!



Тем временем облигационная пирамида начинает пошатываться. На фоне отрицательной доходности европейских ценных бумаг и с учетом процента, который платит Россия – 1,52%, как-то неловко давать инвесторам (читай – спекулянтам) по 9-10% годовых. Поэтому Минфин стал скупее. Недавно Украина выпустила евробонды с доходностью… ниже 7%. Это первый шаг в сторону здравого смысла. Но покупатели, разбалованные сверхпроцентами, недовольны. Им платят больше всех в Европе и одни из самых высоких процентов в мире, а они крутят носом!



Но инвесторам не нравится не столько снижение ставок по ОВГЗ в гривне на 1,5-2% годовых и в валюте на 2-2,5% годовых, сколько падение курса доллара к гривне на 6,5%. Хотя они сами и спровоцировали его своим ажиотажным спросом, который вылился в приток валюты из-за рубежа.

От себя добавим, что объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины достиг отметки в 87,7 млрд. грн. И скоро ее перешагнет. Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские облигации вырос на 81,3 млрд. грн., или в 14 раз.



Как пишет сайт Минфина, укрепление гривны привело к тому, что ОВГЗ и депозиты в валюте получили за эти крайние месяцы отрицательную доходность в гривневом эквиваленте. И те из немногих национальных инвесторов, кто инвестирует в эти инструменты, чтобы потом «вернуться» в гривну, понесли убытки.



Аналитики сайта задаются логичными вопросами. Как много гривны готов НБУ еще выпустить на межбанковский рынок, если ажиотаж будет продолжаться? Готов ли НБУ найти валюту для тех же нерезидентов, когда они захотят «выйти» из гривневых ОВГЗ (сейчас у них 12% ОВГЗ на 3,5 млрд. долларов)? Зачем Минфину столько гривны под 16%? Ведь «эйфория от успехов» может привести к росту бюджетного «аппетита».



Здесь надо принимать во внимание не только размер валютных резервов НБУ, которых должно хватить на выплаты МВФ в 2019-2020 гг., но и ситуацию на международных финансовых рынках, которые опять начало штормить, международную конъюнктуру на экспортных рынках в ВВП, а также во многом спекулятивный мотив нерезидентов не держать 6-летние ОВГЗ до погашения, а продать их сразу после очередного снижения учетной ставки НБУ.



От себя добавим, что объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины достиг отметки в 87,7 млрд. грн. И скоро ее перешагнет. Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские облигации вырос на 81,3 млрд. грн., или в 14 раз.



И все эти люди пришли сюда, чтобы поиграть в по-настоящему большие проценты. Потому что низкий процент они могут найти в России и Греции, а вовсе отрицательный в Европе. Приучив их к процентному изобилию, будет сложно снижать уровень доходности ОВГЗ так, чтобы не спугнуть и не вынудить к массовому бегству. А их бегство – это наша финансовая катастрофа.



P.S. Известный экономический обозреватель Александр Охрименко на днях написал у себя на странице в Facebook, что скупка облигаций нерезидентами уже сходит на нет. Неужели все?!