Вышел трейлер фильма «Под водой»

Что может быть хуже, чем застрять на огромной глубине? Застрять на огромной глубине и понять, что вы не одни!



На YouTube вышел дублированный трейлер фильма «Под водой». В нём Кристен Стюарт вместе с командой исследователей пытается найти убежище после того, как их подводную лабораторию повредило землетрясением. Как выяснилось, то же землетрясение пробудило монстра. Дальнейшие события напоминают «Чужого», но не в космосе, а на глубине ниже Марианской впадины.



Помимо Стюарт в фильме сыграли Венсан Кассель, ТиДжей Миллер, Джессика Хенвик, Джон Галлахер мл. и Мамуду Ати. В режиссёрское кресло сел Уильям Юбенк, который работал над научно-фантастическим триллером «Сигнал» 2014 года.



Съёмки «Под водой» завершились в 2017 году, и тот факт, что на выпуск потребовалось так много времени, не лучший знак. Другой тревожный звонок — релиз в январе. Обычно этот месяц считается мёртвым сезоном. Но надеемся на лучшее: в конце концов, приятно видеть новые проекты, а не перезапуски, сиквелы и супергероев.



