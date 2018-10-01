Новостройки на Софиевской Борщаговке: в чем их преимущества

Ежегодно все большее количество людей интересуются возможностью приобретения квартиры в Киеве. Для кого-то это необходимо, чтобы иметь собственное жилье, а некоторых это интересует как способ выгодных инвестиций. В настоящее время в столице Украины существует множество самых разнообразных предложений продажи недвижимости. Однако все большую популярность получают новостройки. Особого внимания заслуживает ЖК «Софиевская Сфера». Спрос на квартиры в этом комплексе неуклонно возрастает, так как такая покупка обладает массой преимуществ. К основным достоинствам, которыми отличаются новостройки на Софиевской Борщаговке, можно отнести такие факторы:

большое разнообразие квартир разной площади, стадии ремонта и планировки;



выгодная стоимость жилья. К тому же в будущем цены на квартиры вырастут, поэтому такая покупка может стать отличным вложением своих средств;



оригинальная архитектура;



при строительстве используются только самые качественные современные материалы;



удобное месторасположение ЖК и отлично развитая инфраструктура;



застройщик комплекса имеет проверенную репутацию;



гарантия безопасности, так как комплекс хорошо охраняется;



отличная транспортная развязка, что позволяет быстро добраться до ЖК из любого района Киева;



комплекс соответствует всем необходимым стандартам и нормам, принятым во всем мире;



гарантия своевременной сдачи жилья по договору;



возможность купить как готовую квартиру, так и вариант на этапе строительства, что позволит самостоятельно изменить планировку, выбрать дизайн интерьера.





Большинство современных людей в последнее время все чаще отказываются от покупки жилья на рынке вторичной недвижимости, отдавая предпочтение квартирам в таких новостройках, как ЖК «Софиевская Сфера». Приобретение здесь жилья, подробности о котором можно узнать на сайте https://sofievska-sfera.com.ua/, является отличным выбором, так как дает возможность купить как готовую квартиру, так и с частичным ремонтом. Дома выгодно отличаются комфортом, а выбор квартир и разнообразие планировки смогут удовлетворить запросы любого человека. Немаловажным для многих людей является факт проживания в престижном районе, который отличается развитой инфраструктурой. Это тоже повышает популярность этого жилого комплекса. Чтобы оценить все преимущества подобного приобретения, можно посмотреть на стильное современное оформление домов, что развеет любые сомнения.