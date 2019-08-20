В Украину прибыл новый посол Франции

В Украину 19 августа прибыл новоназначенный посол Франции Этьен де Понсен. Об этом он сообщил в Twitter.



"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться", - написал дипломат.



Отметим, де Понсен назначен послом Франции в Украине 24 июля.



До этого он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим – в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.



Бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон 27 июля попрощалась с украинцами.

