В США на заправке появился бензин по 2 гривны за литр

Необычную рекламную акцию провели в городе Санта-Моника (Калифорния, США). Тридцать компаний поддержали сервис Amazon в продвижении сериала «Удивительная миссис Мейзел» и установили цены на товары и услуги на уровне 1959 года.







В течение суток галлон (3,79 литра) топлива стоил всего 30 центов, в десять раз меньше среднерыночной цены в Калифорнии (3,7 доллара). В пересчете на украинскую валюту литр бензина стоил всего 2 гривны 4 копейки.



Новость о рекламной акции мгновенно разлетелась по социальным сетям и привела к огромной пробке на подъезде к АЗС. В работу заправки пришлось вмешаться полиции, а Amazon был вынужден ограничить количество одновременно заправляемых автомобилей в угоду безопасности.



Помимо АЗС, в рекламной акции участвовали продовольственные магазины, кафе, кинотеатры и отель. Например, билет в кино можно было приобрести за 51 цент, а ночь в четырехзвездочной гостинице Hollywood Roosevelt обошлась бы всего в 40 долларов при обычных ценах в 300 долларов.

