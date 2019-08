Кастрюля из Гонконга

Чем экстравагантнее действия протестующих в Гонконге (они давеча аэропорт на три дня захватывали), тем чаще их сравнивают с Евромайданом. Американский сайт Quartz даже опубликовал статью на эту тему. Но почему мы не видим кастрюль на головах азиатских активистов? И правда ли, что полиция их не столько мутузит, сколько защищает от «титушни» из Фуцзяня? Много на сей счет читал. Делюсь с вами.

Перефразируя известные слова Льва Толстого о том, что «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», можно сказать: все уличные «зашквары» в мире похожи друг на друга. Только заканчиваются они по-разному.



На днях «желтые жилеты» снова вышли на улицы Парижа. Правда, их были уже не тысячи, а скромные сотни. Не слышали об этом? Не удивительно. О них уже не пишут и по телику не показывают. Оскомину набили. Последний всплеск интереса был в конце июля, в связи с гибелью при невыясненных обстоятельствах 24-летнего жителя Нанта Стива Канисо.



Тема такая. Пацан исчез на музыкальном фестивале, который проходил на набережной Луары. Во время фестиваля «жилеты» немного побузили, полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули. Но никто не видел, чтобы Канисо били или тем более убивали полицейские. Может, он поскользнулся и упал в воду. Набухался, уснул, и его смыло. Или стал жертвой грабителей (этого контингента в Париже хватает). Тело выловили через месяц. Ходят теперь с портретами покойного. «Влада вбивця!» и все такое.



Еще раньше вышли в тираж антиглобалисты. Буквально пару лет назад они весьма неплохо порезвились у Бундестага в Берлине, а затем на конференции по безопасности в Мюнхене. И там, и там их основательно «оприходовали» полицейские. Немецкие стражи порядка традиционно не церемонятся. У них сразу срабатывает «генетическая память» всем известного исторического периода.

Выручают «черные футболки» в Гонконге. И особенно очки. Протестующие в очках выглядят умниками, и это подкупает. Хотя, как поясняют офтальмологи, азиаты по своей природе близорукие, а еще и повальная гаджетизация буквально с рождения. Поэтому очки там носит каждый второй. И это вовсе не показатель интеллекта



Поэтому протесты в Германии – занятие травмоопасное. Ветераны движения все сплошь инвалиды. По этой причине у них кадровый голод. «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Не удивительно, что местные антиглобалисты резко снизили градус вандализма и недавно провели у здания Франкфуртской фондовой биржи исключительно миролюбивую акцию протеста против… Короче, клятых толстосумов.



Но все это скучно и приелось. Москва и вовсе в аутсайдерах. Антисобянинские протесты вызывают смертельную скуку. Болотным духом там и близко не пахнет. Ждали какого-то модного блогера – что он раскачает тусню. Но блогер очканул, спрятался в толпе, с трудом ОМОН его оттуда вытащил.



Выручают «черные футболки» в Гонконге. И особенно очки. Протестующие в очках выглядят умниками, и это подкупает. Хотя, как поясняют офтальмологи, азиаты по своей природе близорукие, а еще и повальная гаджетизация буквально с рождения. Поэтому очки там носит каждый второй. И это вовсе не показатель интеллекта. Точно так же, как кастрюли на головах у наших майдаунов. Типа надел кастрюлю – кандидат на «Мастер-шеф».



Впрочем, умники свое уже отпротестовали. Я имею в виду «движение желтых зонтиков» в 2014-2015 гг. Назвать его революцией нельзя даже с большой натяжкой. Это был сначала сидячий протест против непрямых выборов, потом – стоячий и ходячий против экономической интеграции Гонконга в рамках «Зоны большого залива» (объединения в одну крупную экономическую зону Гонконга, Макао и провинции Гуандун).



Башляла за это местная финансовая элита (есть там такой олигарх Ли Кашин, ударение на втором слоге, – автор), которая усмотрела в интеграции постепенное лишение Гонконга финансовой самостоятельности. По сути, зонтики стали «видеорядом» для закулисных переговоров китайской и гонконгской олигархической верхушки. Причем в КНР система государственной олигархии, а в Гонконге – транснациональной. Ну, вот они и «базарили».



И, видимо, как-то сторговались, потому что многие активисты «революции зонтиков» стали депутатами, получили престижные должности в корпорациях, «сотников» и «бригадиров», арестованных во время перекрывания магистралей, почти всех отпустили на свободу. Пару лет жили тихо. Пока не началась торговая война Америки с Китаем.

Требования у них тоже специфические: отзыв закона об экстрадиции, по которому Китай может «выцепить» западную грантоедскую «резидентуру», и отставка мэра (главы администрации) Гонконга Кэрри Лэм. Почему ее в отставку, она вроде бы своя и не раз извинялась перед согражданами? Ну, как говорится, аппетит приходит во время еды



В «чернорубашечных» протестах элиты если и участвуют, то косвенно и далеко не все, а «разогрев» идет от западных грантовых организаций, фондов и т.п. Тема, которая нам хорошо знакома. Поэтому и контингент протестующих иной: люди, проживающие в Гонконге, отмечают в соцсетях, что на улицы выходят не офисные служащие и не работники многочисленных фабрик, как в прошлый раз, а безработная молодежь, студенты, так называемые «поденщики». В общем, те, кого можно нанять.



Требования у них тоже специфические: отзыв закона об экстрадиции, по которому Китай может «выцепить» западную грантоедскую «резидентуру», и отставка мэра (главы администрации) Гонконга Кэрри Лэм. Почему ее в отставку, она вроде бы своя и не раз извинялась перед согражданами? Ну, как говорится, аппетит приходит во время еды. На майдане сначала тоже требовали подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, а потом это перешло в «панду – геть!».



Так при чем тут Украина? Не знаю, но сайт Quartz, принадлежащий Atlantic Media, в конце июля выпустил целую статью на эту тему под названием Why Hong Kong’s protesters look to Ukraine?. Опрашивали наших активистов, в том числе избранную по списку «Голоса» Александру Устинову (из шабунинского Центра противодействия коррупции). Она делилась воспоминаниями, что во время учебы в Стэнфорде делала презентацию вместе с несколькими лидерами и участниками «революции зонтиков» в Гонконге, и те ей рассказывали, что «видят в Украине некий образец». А еще гонконгские активисты рекомендуют в соцсетях смотреть документальный фильм 2015 года «Зима в огне» (Winter on Fire), доступный на канале Netflix. Говорят, их там особенно заинтересовала тема «титушек».



Дело в том, что, как пишет в своих блогах живущий в Гонконге коуч учебного центра Advanced Training Руслан Карманов, у полиции Гонконга задача не столько арестовывать и штрафовать протестующих, сколько охранять их от нападения китайской диаспоры из Фуцзяня (южная провинция Китая). Пресловутые гонконгские «титушки» в белых футболках, которые выскакивают из подворотен с дубинками и «метелят» светочей демократии в футболках черного цвета – это они.



Фуцзяньцам протестные движения в бывшей британской колонии непонятны. Крипто-бизнес Ли Кашина – не их тема. Судьба диссидентов и грантоедов, которых могут выдать в Китай на погибель, совершенно индифферентна. А вот вариант полной интеграции Гонконга в Китай устраивает их полностью. Поэтому взорвавшее мир видео, на котором китайская армия отрабатывает на каком-то стадионе у границы с Гонконгом стратегию, разительно напоминающую разгон протестующих на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, вызвал у них прилив энтузиазма. Ну, наконец-то! Задрали уже чернорубашечники. И пошли их лупить с новой силой.

По некоторым данным, после слива в сеть видео с тренировкой китайских солдат из Гонконга ежедневно уходят $1,5 млрд. Кстати, видео слила… китайская полиция. Вполне возможно, с целью не столько предупредить цивилизованный мир о грядущей агрессии, сколько напугать инвесторов в Гонконге, чтобы они гребли оттуда побыстрей и подальше



Впрочем, как замечает тот же Руслан Карманов, фантазировать на тему «протесты раздавят танками» могут только люди, никогда не бывавшие в Гонконге, на улицах которого проблематично разъехаться двум джипам. Какие уж тут танки!



Но призрак человека с ружьем (помповым) настойчиво витает в западной прессе, которая пишет о протестах. И даже у нас тему «вторжения китайской армии» с умным видом обсуждают на каждом втором телешоу. Надо же о чем-то поговорить, пока «зеленое большинство» делит комитеты в парламенте и должности в правительстве.



И в этом месте сходство наших кастрюль с их черными футболками заканчивается. Китай – главная экономика мира. Америка держит свой ВВП на первом месте, исключительно благодаря доллару. Это ее основной экспортный товар.



Торговая война Китая и США идет полным ходом, нанося пока больший экономический ущерб именно КНР. Си Цзиньпину нужно вести сложную игру на несколько фронтов, чтобы грамотно противостоять США. Но договариваться о «союзе собаки и кошки против повара» с Европой мешает в том числе и гонконгский майдан. Европа не может иметь дело с попирателями демократии. А тут еще и угроза оккупации китайскими войсками бывшей британской колонии.



Гонконг тем временем рискует, не дождавшись оккупации, потерять китайские и все прочие деньги, вложенные в него, а также статус крупнейшего финансового центра Азии. Власти КНР специально для этого восстановили программу покупки оффшорных активов для китайских инвесторов из Гонконга, и те ринулись вынимать свои деньги. Ну, а западный и японский капитал просто не хочет рисковать в случае начала полномасштабной «мясорубки».



По некоторым данным, после слива в сеть видео с тренировкой китайских солдат из Гонконга ежедневно уходят $1,5 млрд. Кстати, видео слила… китайская полиция. Вполне возможно, с целью не столько предупредить цивилизованный мир о грядущей агрессии, сколько напугать инвесторов в Гонконге, чтобы они гребли оттуда побыстрей и подальше. И тем самым наказать бунтующую автономию материально. Дескать, протестовали – веселились, подсчитали – прослезились.