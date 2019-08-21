ДНР: украинские силовики отрезали голову сослуживцу

Трое украинских силовиков отрезали голову сослуживцу. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.



Инцидент произошел в 36-й бригаде в районе населенного пункта Македоновка. Силовики убили коллегу ударом ножа в горло, а затем пытались инсценировать несчастный случай.



"Сослуживцы доставили труп погибшего к ближайшим путям железной дороги, где обезглавили тело", – говорится в сообщении.



Трое причастных к убийству задержаны. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.



Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в фейсбуке скан-копии отчета о правонарушениях, совершенных украинскими силовиками в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.



Документ адресован министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей. Кроме того, в самопровозглашенных республиках не раз указывали на факты мародерства, воровства и пьянства в рядах ВСУ. Среди силовиков участились случаи неуставных взаимоотношений. Растет и число небоевых потерь, в том числе по причине самоубийств.

