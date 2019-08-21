Устенко: "Укрзализныцю", "Нафтогаз" и других крупных госмонополистов нужно разделить и продать

Крупные государственные компании-монополисты, в частности АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать, считает советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.



"Как можно сдвинуть "наше судно с густой мели", на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие "монстры" должны быть "убиты" и "расчленены". Я имею в виду НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". Те "монстры", которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, должны просто уйти", - сказал он в эфире "Радио НВ" в понедельник.



Устенко считает, что УЗ нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи". При этом "Укрспирт", по его мнению, "должен быть полностью приватизирован", а в ГПЗКУ "смысловой нагрузки в принципе не существует".



"Я не воспринимаю все эти разговоры - "не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся на нижнем пике экономического цикла". Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски. Но что для нас лучше? Ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс?" - добавил советник Зеленского.



Как сообщалось, ранее в политсиле "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляли о якобы намерениях команды президента Украины Владимира Зеленского "распродать Украину "с молотка".



"В интервью агентству Bloomberg представители Офиса президента заявили о намерениях команды Зеленского снять мораторий на продажу украинской земли, распродать государственные банки и крупнейшие предприятия — "Укрзализныцю" и "Укрпочту". Это ясно говорит о том, что вместо выполнения предвыборных обещаний о мире и снижении тарифов "слуги народа" планируют распродажу страны "с молотка", – говорится в заявлении ОПЗЖ.

