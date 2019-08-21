Украина за 7 мес. снизила потребление электроэнергии на 0,4%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-июле 2019 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 0,4% (на 315,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 88 млрд 168,6 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.



Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за семь месяцев увеличилось на 0,01% (на 4,9 млн кВт-ч) – до 70 млрд 931,7 млн кВт-ч.



Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 0,9% – до 29,948 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 17,153 млрд кВт-ч (-0,9% к январю-июлю-2018), топливная – 1 млрд 995,7 млн кВт-ч (-3,3%), машиностроительная – 2 млрд 210,5 млн кВт-ч (-7,9%), химическая и нефтехимическая – 1,987 млрд кВт-ч (+8,2%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 560,5 млн кВт-ч (+1,9%), строительных материалов – 1 млрд 260,7 млн кВт-ч (-1,1%), другая – 2 млрд 780,7 млн кВт-ч (-1,9%).



Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 149,8 млн кВт-ч (-2,3%), транспортные – 3,915 млрд кВт-ч (-3,4%), строительные – 585,2 млн кВт-ч (+3,8%).



Население страны в январе-июле 2019-го потребило 20 млрд 972,2 млн кВт-ч (+0,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 975,1 млн кВт-ч (-0,4%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 386,4 млн кВт-ч (+10,7%).



Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев 2019 года снизилась с 42,6% до 42,2%, а доля населения – увеличилась с 29,5% до 29,6%.



В июле-2019 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 2,9% (на 342,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 11,386 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1% (на 92,3 млн кВт-ч), до 9 млрд 350,2 млн кВт-ч.



Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3% (на 3 млрд 488,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 153 млрд 214,4 млн кВт-ч, без учета технологических потерь потребление электроэнергии – на 2,6% (на 3 млрд 76,1 млн кВт-ч), до 122 млрд 3,1 млн кВт-ч.

