Исследователи обнаружили неожиданное лекарство от облысения

Кимчи - национальное корейское блюдо (остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинская капуста). И его можно использовать, чтобы обратить потерю волос вспять, пишет The Daily Mail. Это блюдо уже привлекало внимание медиков как пробиотик.



Теперь же Университет Данкук протестировал кимчи в качестве средства против облысения. Ученые привлекли к исследованию 23 мужчин, некоторые из которых находились на ранних стадиях выпадения волос, а другие имели редкие волосы на макушке. Добровольцы должны были выпивать напиток на основе кимчи перед завтраком и перед отходом ко сну.



Через месяц среднее количество волос увеличилось примерно с 85 на квадратный сантиметр кожи головы до 90, а через четыре месяца - до 92. За счет чего производился положительный эффект, ученые не знают. Но однозначно напиток с кимчи обращал облысение вспять, давая более стойкий эффект, чем стандартная терапия.

