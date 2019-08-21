Макрон протянул руку «глубоко европейской» России

Глава государства принял российского коллегу Владимира Путина в теплой атмосфере. Как бы то ни было, между странами сохраняется напряженность по многим вопросам, от Сирии до Украины. Он даже подумал о цветах. Владимир Путин протянул букет Брижитт Макрон, которая ждала его вместе с мужем на ступеньках форта Брегансон.

Приятная атмосфера на солнечном берегу. «Прекрасное место», — с восхищением заявил российский лидер, отметив великолепный загар хозяев. Обе стороны сверкали улыбками. Можно было бы даже говорить о близости, если бы не присутствие четырех десятков французских и российских журналистов.



Пригласив Путина 19 августа «на средиземноморское побережье, которое так много значило для российских представителей», от писателя Ивана Тургенева до композитора Игоря Стравинского, Эммануэль Макрон стремился подчеркнуть теплое отношение к «великой державе России». Это стало новым признанием в любви меньше чем за неделю до начала в Биаррице саммита «семерки», из которой была исключена Москва. И неважно, что результаты не слишком соответствуют ожиданиям. В любом случае, за четыре с половиной часа встречи (два с половиной из них заняла приватная беседа) был сделан ряд небольших шагов, в частности насчет возможных обязательств российского лидера по Украине, несмотря на явные разногласия по Сирии и правам человека.



«Россия — глубоко европейская» страна, подчеркнул Эммануэль Макрон, который не скрывает стремления «вернуть» ее в Европу. «Мы верим в Европу от Лиссабона до Владивостока», — продолжил президент Франции. По его словам, Париж именно по этой причине выступал за возвращение Москвы в Совет Европы. «Россия — великая держава Просвещения. (…) У нее есть свое место в Европе ценностей, в которые мы верим», — считает Макрон. По такой логике, рассуждения об «антилиберальном» настрое авторитарного президента России являются лишь результатом обоюдного недопонимания: «Иногда мы подразумеваем под словом „либеральный" разные вещи».



Владимир Путин всегда был необычным гостем для главы государства. В их отношениях Эммануэль Макрон стремится руководствоваться общей историей «двух великих наций с глубокими связями и общими идеалами». Именно поэтому в 2017 году он устроил коллеге роскошный прием в Версале. Путин в свою очередь передал приглашение в Москву на будущую церемонию по случаю 9 мая, когда в России отмечают конец Второй мировой войны.



«В масштабах наших наций два года мало что значат, и мне хотелось бы, чтобы мы вместе разработали новую архитектуру безопасности для Европы», — заявил президент Франции, который намеревается изменить направление франко-российских отношений в «исторический момент» «переустройства» «международного порядка». «Вся Европа не может быть растворена в Западе, она должна переосмыслить свой суверенитет», — лирично подчеркнул Эммануэль Макрон, отстаивая третий путь с нотками голлизма. Рискованная ставка, которая подразумевает со стороны партнера точно такое же стремление перевернуть страницу старых трений. Россия же хочет сломать унаследованный с окончания холодной войны расклад и все более четко позиционирует себя как «ревизионистскую державу».



Выпады



Внешнее взаимопонимание не препятствует обоюдным выпадам. Отвечая на вопрос о задержании множества демонстрантов в его стране в ходе недавних демонстраций, Владимир Путин напомнил прессе об итогах акций «желтых жилетов во Франции»: «Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибло 11 человек, 2500 — получили ранения, 2000 полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице». «Сравнение несправедливо, — возразил Макрон. — Франция всегда соблюдала конституцию и права Совета Европы». В отличие от некоторых…



Подобные заявления говорят о сохранении множества очагов напряженности в отношениях двух стран. Что касается Сирии, Макрон все же отметил «большую совместную работу за последние месяцы», в частности в гуманитарной сфере. «Где была Франция по сирийскому вопросу чуть более двух лет назад?» — сказал он, намекая на работу своего предшественника Франсуа Олланда. В то же время он отметил «глубокую обеспокоенность» ситуацией в Идлибе.



Мирное население этого города на северо-западе страны практически ежедневно оказывается под обстрелами со стороны сил Башара Асада и его российских союзников. «Гибнут мирные жители, дети, — отметил он. — Очень важно (…), чтобы оговоренное и подписанное в Сочи перемирие на самом деле соблюдалось». «Мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз», — ответил его невозмутимый коллега.



Единственный ощутимый прогресс касается разве что Украины. Подписанные в феврале 2015 года Минские соглашения позволили положить конец острой фазе боев Киева с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбассе, но по большей части так и остались на бумаге. Тем не менее новый президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, хочет изменить ситуацию. Эммануэль Макрон призвал провести «в ближайшие недели» саммит «нормандской четверки» (Франция, Россия, Германия, Украина) и заявил о наличии «настоящих перемен».



Владимир Путин, который весьма прохладно отзывался о Зеленском после его победы в апреле, выразил со своей стороны «осторожный оптимизм». Окончание конфликта на востоке Украины облегчило бы возвращение России в «семерку», из которой ее исключили в 2014 году после силовой аннексии Крыма. Что касается самого полуострова, на нем Эммануэль Макрон и его партнеры, судя по всему, уже поставили крест.