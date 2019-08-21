Трамп отменил визит в Данию из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке своего официального визита в Данию из-за отказа премьер-министра страны обсуждать вопрос о возможной покупке Гренландии Соединенными Штатами.



На своей странице в Твиттере Трамп написал: "Исходя из комментариев премьер-министра Метте Фредериксен, она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая по плану должна была пройти через две недели, на другое время".



В последние дни источники в Белом доме в интервью нескольким средствам информации подтвердили интерес Дональда Трампа к приобретению Соединенными Штатами крупнейшего в мире острова, принадлежащего Дании. В воскресенье сам президент Трамп публично признал это: "Мы добрые союзники с Данией. Мы защищаем Данию, как мы защищаем значительную часть мира, в результате появилась эта концепция... Это интересно со стратегической точки зрения". В ответ премьер-министр Дании выразила надежду на то, что президент шутит, назвав историю "абсурдной дискуссией".



В Гренландии находится самая северная военно-воздушная база США Туле. Остров считается стратегически важной в обеспечении безопасности Североамериканского континента территорией.



Неизвестно, являлся ли изначально вопрос о Гренландии одной из тем переговоров президента Трампа в Дании. Во время своей европейской поездки он должен был посетить Польшу и Данию. Во время визита в Копенгаген первая чета Америки должна была встретиться с королевой страны Маргрете.

