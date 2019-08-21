Трамп считает "уместным" возвращение России в G7

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает вполне уместным возвращение России в "Большую семёрку" (G7). В нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации США сообщает, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре выступили за то, чтобы Россия была приглашена к участию в саммите "семёрки" в 2020 году.



Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Макрон сказал, что Россию будут ждать за столом переговоров, если она предпримет необходимые шаги для урегулирования украинского кризиса.



На днях во Франции пройдёт очередной саммит G7, на который Россия не приглашена. Членство России в группе (тогда она называлась "Большая восьмёрка") было приостановлено в 2014 году из-за аннексии Крыма. "Я думаю, что это должна быть Большая восьмерка, потому что многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к России, – сказал президент Трамп. Это не первый случай, когда Трамп высказался за возвращение России в эту организацию. В июне 2018 года Трамп предложил Москве принять участие в предстоящем саммите G7 в Канаде. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил тогда, что Россия сосредоточена на других форматах, однако два дня спустя президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рада принять членов группы в Москве. Предложение Трампа было встречено критикой со стороны видных американских политиков.



Россия присоединилась к G7 в 1997 году по приглашению президента США Билла Клинтона и премьер-министра Великобритании Тони Блэра, несмотря на ее незначительный экономический и финансовый вес в мире. Членство России в этой группе рассматривалось как дружеский жест в отношении демократической России, признание ее значительного потенциала и поощрение дальнейшего развития демократических институтов и рыночной экономики. Приостановление ее членства в G8 вкупе с введением санкций было одним из первых ответных действий западных стран на аннексию Россией Крыма.

