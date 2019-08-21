Кабмин одобрил назначение трех губернаторов
Кабинет Министров в среду, 21 августа, одобрил проекты указов президента о назначении председателей Винницкой, Запорожской и Ровенской областных государственных администраций. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя президента в Кабмине Андрея Геруса.
Так, главой Винницкой областной государственной администрации утвержден Владислав Скальский, Запорожской обладминистрации - Виталий Туринок, Ровенской - Виталий Коваль.
"Одобрили все три кандидатуры", - сказал журналистам Герус.
Других деталей он не сообщил.
Источник: Корреспондент
15:48