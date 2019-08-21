Франция: возвращение России на саммиты G7 зависит от Украины

Франция по-прежнему считает достижение прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины ключевым условием приглашения России к сотрудничеству в рамках "Большой семёрки". Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный источник во французской дипломатии, комментируя сообщения СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом США Дональдом Трампом о приглашении России на саммит "Семёрки" в будущем году. По словам источника, последнее развитие событий вокруг Украины даёт осторожные поводы для оптимизма.



Саммит должен пройти в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за возвращение России за стол переговоров G7. Макрон ранее на этой неделе перед встречей с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ключевым вопросом для возможного возрождения формата "Большой восьмёрки" является ситуация на Украине. Источник Reuters подтвердил, что позиция Франции не изменилась.



Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения, заявила, что в Москве ждут формальных предложений со стороны стран "Семёрки" о формате сотрудничества. Сам Путин ранее говорил, что "Восьмёрки" сейчас не существует, и поэтому обсуждать участие в России в ней не имеет смысла.



"Большая восьмёрка" фактически перестала существовать в 2014 году, когда лидеры стран "Большой семёрки" – США, Великобритании, Франции, Италии, Канады, Германии и Японии – отказались приехать на саммит в Сочи после аннексии Крыма. С тех пор их встречи проходят без участия президента России.

В этом году саммит G7 пройдёт в ближайшие выходные во Франции – также без российского участия. Президент Макрон подтвердил, что, как и в прошлом году, по итогам не будет подписано совместного коммюнике – из-за разногласий по ряду вопросов, включая Иран и Парижское соглашение по климату. Саммит тем не менее вызывает интерес наблюдателей прежде всего в связи с участием нового британского премьера Бориса Джонсона, пообещавшего вывести страну из ЕС к 31 октября, вне зависимости от того, будет ли заключено соглашение с Евросоюзом или нет. С особенным интересом ожидается его встреча с Дональдом Трампом.





