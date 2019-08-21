Чиновник Минобороны Плющаков попался на крупных коррупционных схемах - СМИ

Глава военного представительства Минобороны №85 Олег Плющаков может быть вовлечен в коррупционные схемы. Несоответствие его доходов, полученных на службе в МОУ, и реальных расходов составило десятки тысяч долларов США. Цена только двух купленных им авто, не отображенных в декларации согласно закону, превысила $60 тысяч.



Об этом пишет портал "Антикор" в расследовании"Олег Плющаков – OPELний барон".



Автор нашел зависимость между решением Плющакова о запрете эксплуатации БТР-4 из финской стали и ростом его личного благосостояния. По мнению журналиста, Плющакова "финансово подпитали собственники завода ЛКМЗ, которые пытаются сохранить позиции на рынке".



Анализ доходов и расходов главы военной приемки базируется на открытых данных – его декларациях и изменениях к ним, поданных в НАПК. В 2018-м Плющаков заработал 227 тысяч гривен зарплаты. Еще почти 37 составили его пенсия и 7 тысяч – социальная помощь. $9 тысяч он задекларировал как личные сбережения. Других официальных доходов в 2018 году у него не было.



При этом, в декларации за 2018-й Плющаков не указал данные о супруге – Инессе Плющаковой, инструкторе по физическому воспитанию в яслях-садике № 143 Харькова. Она числилась как собственница авто Опель-Астра и 20% квартиры в Харькове общей площадью 65м. В изменениях, поданных Плющаковым в НАПК 8 апреля, он сообщил о доходе жены в 1,2 млн гривен, в результате отчуждения недвижимости. При этом 20% харьковской квартиры, которые пропали из декларации в 2018-м, были ее единственной зарегистрированной недвижимостью.



Если Плющаков продал часть квартиры жены в 2018-м, то был обязан сообщить об этом в НАПК в декларации, которую подавал в начале 2019-го. Если такой сделки не было, должен был задекларировать недвижимость и автомобиль жены.



В любом случае 13 квартирных метров в Харькове не могли стоить почти $50 тысяч. Поэтому, скорее всего, Плющаков продал другой объект, ранее не задекларированный. Так он пытался легализовать теневые доходы для оправдания дорогих покупок.



В информации, поданной в НАПК 4 июля Плющаков сообщает о покупке Opel Grandland X стоимостью 786621 гривен ($31,5 тысяч) в премиальной комплектации. Купив машину и перечислив за нее деньги, Плющаков уточнил в декларации, что через три дня покупки, он взял кредит в размере 707 тысяч грн.



Оказалась, что Плющаков владеет еще одной незадекларированной машиной. Реестр МВД сообщает, что 1 августа 2018 его привлекли к ответственности по ст. 122 ч. 1 КУпАП за нарушение ПДД. Тогда он управлял автомобилем OPEL MOKKA, который 20 марта 2018 зарегистрирован на имя Инессы Плющаковой. Речь идет о сокрытии информации про имущество, подлежащему обязательному декларированию.



Два эпизода из жизни Плющакова дают понимание, что тот скрывает десятки тысяч дохода. По мнению издания, НАЗК должно проверить законность продажи женой Плющакова недвижимости стоимостью 1,2 млн гривен и расследовать, почему в декларации за 2018 год не отображена продажа 20% ее квартиры, а также – автомобиль OPEL MOKKA. Также важно выяснить, за какие средства Плющаков за два года купил два автомобиля общей стоимостью почти $60 тысяч.



Издание делает вывод, что действия главы военного представительства №85 влияют на состояние нацбезопасности, поскольку речь может идти о госизмене и работе за деньги чиновника МОУ на страну-агрессора. Издание призывает устранить Плющакова на время расследования.

