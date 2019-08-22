Грызлов: Россия готова к обмену "всех на всех"

Полномочный представитель России в Минской контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что российская сторона в качестве посредника будет содействовать обмену пленных по принципу "всех на всех".

"На гуманитарном направлении российская делегация как посредник будет содействовать переговорам, чтобы обмен удерживаемых лиц, участников конфликта в Донбассе по принципу "всех установленных - на всех установленных" состоялся как можно скорее", - цитирует его ТАСС.



Также он сообщил, что контактная группа готова помочь новому депутатскому корпусу парламента Украины наладить взаимодействие с представителями Донецка и Луганска. "Со своей стороны представители Донецка и Луганска готовы к диалогу по вопросу законодательной реализации минских договоренностей", - отметил Грызлов.



Как сообщала "Страна", троих обвиняемых в госизмене вывезли из Одесского СИЗО для обмена с Россией. В зале суда прокурор заявил, что в связи с обменом.

