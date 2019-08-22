В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает текущее перемирие на Донбассе эффективным. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад". Сайдик дал оценку перемирию во время встречи с журналистами в Минске.

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - сказал спецпредставитель.



По его данным, спустя 30 дней после объявления перемирия среднее число нарушений режима прекращения огня значительно ниже, чем было раньше. Кроме того, с начала действия перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы.



"Хотя, к сожалению, один человек был ранен", - отметил Сайдик.



По его словам чиновника из ОБСЕ, на сегодняшнем заседании стороны обсудили подготовку ремонта моста у Станицы Луганской и согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги.



"Уже завтра стороны через меня обменяются письмами об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. И, кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - сказал Сайдик.



Спецпредставитель сообщил прессе, что рабочая группа по безопасности обговорила тему возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

