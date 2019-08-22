Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка

Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.



Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в парижском Арбитражном трибунале иск против России на 1,3 миллиарда долларов об утрате активов в Крыму. Москва это решение не признает, так как у суда, по ее мнению, нет юрисдикции для рассмотрения иска.



В российском Минюсте указали, что обнаружены доказательства, позволяющие обратиться в тот же трибунал за пересмотром решения на основании норм французского права.



Так, с 2018 года Россия оспаривает арбитражные решения, вынесенные по искам украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданным в рамках двустороннего соглашения России и Украины о и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму.



"В ходе указанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов — Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением", — говорится в сообщении Минюста.



Соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, что были сделаны после 1 января 1992 года. При этом Ощадбанк — это бывший украинский филиал Сбербанка СССР.



Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, существовало в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Кредитная организация умолчала об этих фактах в арбитражном разбирательстве, заключили в Минюсте.

