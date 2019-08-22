Валерий Гребенюк заменил Безсмертного в ТКГ

В политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представителя Украины Романа Безсмертного заменил Валерий Гребенюк, сообщает Радио Свобода со ссылкой на спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.



Валерий Гребенюк, 1967 г. рождения, в 2008-2014 годах был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 г назначен дипломатическим советником СБУ по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы. Был представителем Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).

