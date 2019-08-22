Путин рассчитывает на реализацию проекта "Северный поток — 2"

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на реализацию проекта "Северный поток — 2". "Европа заинтересована в получении европейского газа. Думаю, что проект будет реализован", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.



Глава российского государства отметил, что реализация проекта зависит не от России. "Знаете, это зависит не от нас, это зависит не только от нас, скажем, а от наших партнеров, прежде всего, европейских партнеров. Американцы убеждают и убедили европейских партнеров в том, что они должны загружать их военно-промышленных комплекс, хотя у них есть свои возможности в этой сфере", - отметил президент РФ.



Путин отметил, что если теперь США убедят европейцев в том, что нужно покупать их газ по завышенным, то это будет выбор Европы. "Следующий шаг - субсидировать из госбюджетов неконкурентноспособного продукта на европейском рынке", - добавил он.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

