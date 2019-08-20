Вышел трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь"
В Сети появился трейлер фильма Рэмбо: Последняя кровь, в котором снялся 73-летний Сильвестр Сталлоне. Ролик изначально опубликовал на своей Instagram-странице сам актер, после чего он разошелся по Сети.
В фильме Сталлоне вновь перевоплощается в своего культового персонажа - ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо.
"Не он это начал, но он это закончит", - отметил актер в подписи к видео.
Ролик за день набрал на его странице в соцсети более 750 тысяч просмотров.
Источник: Корреспондент
13:31