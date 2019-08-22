Впервые половина украинцев считает, что страна движется в правильном направлении

После выборов существенно возросла вера граждан в то, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Об этом во время пресс-конференции сообщила старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает корреспондент Укринформа.



“За предыдущие годы, с 2015-го по 2018-й, таких «оптимистов» было 17-22%, а в августе 2019 года – уже 48%, и лишь 8% не верят, что Украина на это способна”, - сказала она.



Вера в перспективы Украины преодолеть трудности преобладает во всех регионах и среди граждан всех возрастных категорий, особенно среди молодежи в возрасте до 30 лет (62%).



Также, по ее словам, в августе 2019 года впервые за годы замеров (с 2004 года) половина граждан решила, что события в Украине развиваются в правильном направлении (противоположного мнения придерживаются 23% и еще 26% не определились).



Позитивная оценка развития событий в Украине преобладает во всех регионах и возрастных группах, а наиболее оптимистичные оценки в Западном регионе (63%) и в группе молодежи в возрасте до 30 лет (71%). Для сравнения: в декабре 2018 года лишь 18% определяли развитие событий как правильное, а 70% – как неправильное. Относительно позитивные оценки были обычно после президентских выборов: в июне 2005 года (43% граждан оценивали развитие событий как правильное и 31% – как неправильное) и в апреле 2010 года (соответственно, 35% и 34%).



Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются Украиной.



Всего было опрошено 2040 респондентов (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2.3%.

