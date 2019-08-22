Молчание зеленых ягнят

Место вице-спикера Рады официально считается прокаженным, и на него даже «Европейская солидарность» не претендует. Сам лидер «ЕС» укатил на фьорды Скандинавии. То ли ловить жирную форель, то ли шхериться от следаков ГБР. Тут трудно сказать. Одно другому не мешает. До зимы досидит, а там хоть какая-то ясность будет. Но меня, конечно же, беспокоит другое: близится начало новой, совершенно зеленой сессии Рады, а ни одного по-настоящему волнующего скандала до сих пор нет. Скачки с должностью вице-спикера не в счет. Это вообще ерунда.



Внимательно изучал рассадку новых депутатов в зале. Да, плотно прикрыли все подступы к трибуне. Просто с ходу заблокировать не получится. Хотя, если намазать Геращенко колени солидолом, запустить как в гребаном керлинге по ковролину, то вполне может докатиться. Парубий в это время должен исполнить отвлекающий маневр с шашкой в мускулистой ж… простите, руке. Все время отвлекаюсь на ненужные анатомические подробности. Так вот, об овцах. Слабый скандальчик получился. Двое «слуг» в лице Дубинского и какого-то Бужанского троллят горстку отщепенцев, которые кучкуются в холдинге соросовского «кошелька» Томоша Фиалы и изображают украинских патриотов на русском языке. Подоплека конфликта «соросовцев» с Игорем Валерьевичем и его рупорами мне, в принципе, понятна. Не понятно другое: из 254 «слуг» только двое могут генерировать внятный срач на уровне социальных сетей и «Ю-тюба». Ау, где остальные? Их молчание просто пугает. Живы ли они? Может быть, во время коворкинга в Трускавце какой-нибудь стейк-холдер накачал их препаратом, подавляющим высшую нервную деятельность и заодно половую? Аналогичный случай у нас произошел в «учебке» (Котовск, Одесская область).



Отдельная история, почему так получилось, что пил прапорщик, дежуривший по столовой, и особой строкой, наверное, следует вписать его дальнейшую судьбу. Но не буду. Короче, они даже пос...ть не могли, настолько все там было угнетено. И это еще не самое сильное, но наиболее впечатляющее последствие

Интрига получается довольно слабая. «Зеленые» обещают голосом того же Арахамии за сорок восемь часов сформировать все руководящие органы Рады и Кабмин. Это слабо тянет на сенсацию, поскольку у них большинство, все чипованные, в ошейниках и разбиты на секты по пятнадцать человек. Для конспирации

Да, добавление брома в компот оказалось чистой правдой, поскольку дозу, предназначенную для нескольких тысяч человек, приняла на себя условная «9-я рота».Отдельная история, почему так получилось, что пил прапорщик, дежуривший по столовой, и особой строкой, наверное, следует вписать его дальнейшую судьбу. Но не буду. Короче, они даже пос...ть не могли, настолько все там было угнетено. И это еще не самое сильное, но наиболее впечатляющее последствие.Дубинский с Бужанским, видимо, не пили компот в Трускавце, поэтому сохранили способность видеть овец в отдельных представителях коллектива журнала «Новое время». Поскольку сам я как бы журналист, то, конечно же, вступлюсь за поруганную честь этих коллег по цеху. В отличие от злого Портного и ехидной Елены Лукаш, очень хорошо изучил творческое наследие «НВ». Два раза видел обложку журнала в киоске, когда покупал зажигалку, и один раз случайно (ей-богу, не вру!) прочитал авторскую рубрику Лещенко. Поэтому имею полное представление о творчестве всего коллектива без исключения. Ребята, овцы не виноваты. Не будем залазить в дебри сравнительного анализа животных и сотрудников редакции имени Сороса. Просто давайте помнить, что есть прекрасные анатомические понятия, безусловно характеризирующие лучшие качества того же Сыча и этой, как ее… Тупой овцы… Вертится в голове фамилия. Нечто лошадиное. Но не важно. Я же эксперт. Могу не забивать голову всякой херней и рисовать картину крупными мазками. Наверное, так можно писать, поскольку, помнится, был такой мазок в виде анализа. Он очень сюда подходит.Почему «зеленые» молчат? Причину пониженной медиа-активности нашего дорогого (во всех отношениях) норвежского рыбака могу понять. Ему третьего сентября надо опять на допрос идти. Датчики красивые налепят на правый сосок, вопросы, доказывающие абсолютную невиновность подследственного, станут называть. Тут приходится, волей-неволей, уходить в себя, следить за поплавком и уровнем холестерина в крови.Но ведь среди двухсот пятидесяти с хвостиком «зеленовольцев», безусловно, есть талантливые особи. У того же «свадебного фотографа», как по мне, просто огромный потенциал. Ему достаточно раскрыть рот, и все забудут и про новый состав Кабмина, и про судьбу Ульяны Супрун, и даже про Авакова. Кстати, про Ульяну: ее надо оставлять в правительстве. Как напоминание о бренности жизни и готовности к смерти. Ад на земле есть, и она его воплощает во всех ипостасях.Повторюсь: молчание «зеленых ягнят» настораживает. И наводит на определенные размышления. Может, дело не в броме, а в специальном чипе, который вживили практически всем «слугам» прямо в место, отвечающее за политическую активность? Некий Арахамия, который метит на должность главы фракции «СН», уже успел позиционировать себя как заклятый сторонник Оруэлла. Тоже ставленник господина Сороса. Мог бы и поддержать живой срач насчет ТУ и ТП. Но не поддержал. Совпадение? Случайность? Не думаю.Интрига получается довольно слабая. «Зеленые» обещают голосом того же Арахамии за сорок восемь часов сформировать все руководящие органы Рады и Кабмин. Это слабо тянет на сенсацию, поскольку у них большинство, все чипованные, в ошейниках и разбиты на секты по пятнадцать человек. Для конспирации. В каждой «пятнашке» есть еще «тройки», что очень удобно для работы над законопроектами, которые так необходимы стране. Только приветствую подобную организованность. Уже все было в этом парламенте. Даже говорящий спикер Парубий и казак Гаврилюк. Но тут нечто особенное.