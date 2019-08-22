Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката

Ориентировочно в 11:45 четверга в Кропивницком возле СИЗО №6 неизвестные расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова, при этом есть информация о наличии еще одного пострадавшего, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.



"Убийство произошло по ул.Куропятникова у СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.



Сейчас на месте преступления работает следственная группа.

