Нардеп от "Слуги народа" отказался от депутатского мандата - ЦИК

Центральная избирательная комиссия сообщила, что избранный на внеочередных выборах в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк отказался от депутатского мандата, его заменила Елена Хоменко.



Как сообщается в четверг на странице ЦИК в соцсети Фейсбук, в связи с заявлением избранного народным депутатом на внеочередных парламентских выборах по списку "Слуги народа" (№69) Андрея Лысюка об отказе от депутатского мандата, Центризбирком признал его таким, который не получил указанного мандата.



В то же время избранной народным депутатом по списку "Слуги народа" признана директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95", волонтер "Лиги волонтеров" Елена Хоменко, которая значилась в избирательном списке под № 129.



Также ЦИК приняла решение выдать народным депутатам Украины депутатские удостоверения и нагрудные знаки в помещении Верховной Рады Украины во время торжественного заседания 29 августа 2019 года после принятия присяги. .

