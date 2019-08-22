На западе и севере Украины в пятницу станет прохладнее

В Украине в пятницу, 23 августа, западные и северные области будут находиться под влиянием более прохладного воздуха, остальная территория – в очень теплой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью 12-17°, на юге и востоке страны 17-22°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, на юге до 35°.



В Киеве 23 августа без осадков. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 августа самая высокая температура днем была 35,3° в 2007 году, самая низкая ночью 7,5° в 1976 году.



В Украине 24 августа без осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью и в центральных областях, днём также в Приазовье прогнозируются отдельные кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 10-15°, в южных и восточных областях 16-22°; днём в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, на юге и востоке страны до 35°.



В Киеве в субботу, 24 августа, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 утра четверга, 22 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в р.Днепре в пределах г.Киева 21°.

