ГПУ просит арестовать имущество Грымчака

ГПУ просит арестовать имущество Грымчака

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который подозревается в мошенническом завладении 1 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Безусловно, такое ходатайство подано", - сказал он.

Источник не уточнил, о каком имуществе идет речь.

Суд пока не рассмотрел этот вопрос.

Согласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии есть квартира в Киеве.

У Грымчака в собственности несколько брендовых часов, а у жены норковая шуба.

При этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долларов.