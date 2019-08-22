ГПУ просит арестовать имущество Грымчака

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который подозревается в мошенническом завладении 1 млн долларов.



Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.



"Безусловно, такое ходатайство подано", - сказал он.



Источник не уточнил, о каком имуществе идет речь.



Суд пока не рассмотрел этот вопрос.



Согласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии есть квартира в Киеве.



У Грымчака в собственности несколько брендовых часов, а у жены норковая шуба.



При этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долларов.

