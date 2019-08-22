ГПУ просит арестовать имущество Грымчака
Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который подозревается в мошенническом завладении 1 млн долларов.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
"Безусловно, такое ходатайство подано", - сказал он.
Источник не уточнил, о каком имуществе идет речь.
Суд пока не рассмотрел этот вопрос.
Согласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии есть квартира в Киеве.
У Грымчака в собственности несколько брендовых часов, а у жены норковая шуба.
При этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долларов.
Источник: Українські новини
18:18