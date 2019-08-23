В Киев прилетела омбудсмен РФ Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в украинскую столицу. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства России в Украине сообщает УНН.



"Татьяна Москалькова прилетела в Киев", - сообщили в диппредставительстве.



В учреждении добавили, что в украинской столице Москалькова пробудет один день.



Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности быстрого обмена между Украиной и Россией удерживаемых лиц, в числе которых будут и украинские моряки.



Адвокат осужденных в Украине граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова Валентин Рыбин сообщил, что в ближайшие несколько дней может произойти такой обмен.

