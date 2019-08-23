Транзита газа через Украину не будет - Нафтогаз

Нафтогаз ожидает, что с 2020 года, транзита российского газа через Украину, скорее всего, не будет. Об этом заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в эфире Радио Свобода.



"К сожалению, базовый вариант заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет. Это означает, что вся система в пределах украинской ГТС должна быть возвращена в так называемый физический реверс, и газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток", - сказал он.



Витренко напомнил, что аналогичные действия Украина предприняла в 2009 году, но тогда газотранспортная система работала в полуаварийных режимах. По его словам, в этом году украинская сторона готовилась к такому сценарию.



"Было модернизировано пять компрессорных основных станций, так называемая обмотка. Сейчас они могут работать в двух направлениях. С 1 января они будут работать в направлении с запада на восток. ГТС сможет обеспечивать всех потребителей Украины достаточным количеством газа, несмотря на то что газ не будет поступать из России", - рассказал Витренко.

