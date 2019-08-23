Зеркаль предложила включить представителя Украины в формат переговоров Волкер-Сурков

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль предложила расширить формат встреч на уровне специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, включив в него представителя Украины.

"Возможно, стоит расширить формат Волкер-Сурков, приобщив к нему Украину. Они же говорят о ситуации в Украине", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Говоря о расширении Нормандского формата, Зеркаль отметила, что по ее мнению, важна суть, а не количество участников.

"Я все же думаю, что суть переговоров должна превалировать над формой. Главное – это то, что мы закладываем в суть этого формата. Уже потом надо разговаривать, как реализовать это, и какие стороны привлечь к диалогу. Потому что вопрос не в количестве, а в сути",- пояснила замминистра.