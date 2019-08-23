От ударов молнии в польских Татрах пострадали более 100 человек

Более 100 человек получили ранения от ударов молнии во время сильной грозы в польских Татрах. Спасательная операция продолжается.



Об этом сообщает Польское радио.



«Ужасная гроза в Татрах. Жители Закопане говорят, что таких молний над горами не было несколько лет», - написал в Twitter президент Анджей Дуда. Он подчеркнул, что пострадало много туристов.



В спасательной операции участвует служба добровольческих спасателей в Татрах (TOPR), пожарные и Воздушная скорая помощь. Раненых вертолетами транспортировали в ближайшие больницы.



В частности, 89 человек, которые меньше пострадали, находятся в больнице в Закопане. Остальные транспортированы в другие города.



По словам спасателей, неизвестно, когда завершится спасательная операция, ведь неизвестно, сколько еще людей может быть в горах.



Внезапная гроза началась после полудня и продолжалась около часа. Молния попала в несколько мест, в частности в цепь на горном массиве Гевонт, за которую держалась группа примерно из 20 человек.



Также сообщается, что в результате попадания молнии в словацкой части Западных Татр погиб чешский турист, еще двое — ранены.



"В результате внезапной сильной грозы и ударов молнии (в польских Татрах - ред.) погибли 4 человека — двое взрослых и двое детей, более 100 человек получили ранения", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, вчера во время сильной бури в польских Татрах молния попала в группу туристов, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей.

