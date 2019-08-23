Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и подготовить симметричный ответ.



Таким образом российский лидер ответил на последние ракетные испытания, проводимые американской стороной. По словам Путина, США, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), развязали себе руки для развертывания в разных регионах мира запрещенных ракет. При этом он отметил, что Москва и ранее располагала сведениями о работе американской стороны над запрещенным договором оружием.



США 19 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования, запрещенную договором. В Пентагоне уточнили, что в результате испытаний ракета успешно поразила цель, преодолев расстояние более чем в 500 километров.



Производство и испытание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенным в 1987 году между СССР и США.



Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

