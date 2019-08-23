Разумков призвал нардепов не спешить занимать кабинеты Рады

Избранный народным депутатом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков призывает коллег не занимать кабинеты парламента до официального решения об их распределении.



"У нас начались не совсем мне понятные явления: будущие народные депутаты без ведома второй подготовительной депутатской группы самостоятельно уже распределяют себе комитеты, кабинеты и тому подобное", - сказал Разумков на заседании подготовительной депутатской группы в пятницу.



Он попросил аппарат Верховной Рады и его структурные подразделения расценивать данное поведение как "какие-то провокации", поскольку на заседаниях подготовительной группы такие решения не принимались.



"Я обратился, и коллеги поддержали мою позицию, чтобы аппарат Верховной Рады в дальнейшем не допустил такого поведения будущих или действующих народных депутатов, там есть разные ситуации", - рассказал Разумков позднее на брифинге.

