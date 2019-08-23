Зеленский: Украина занимает жесткую позицию относительно возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть занимает жесткую позицию относительно возвращения оккупированного Крыма в Украину. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.



"У нас жесткая позиция относительно возвращения Крыма, конечно, мы этого хотим, конечно будем делать все для этого", - сказал Зеленский.



Президент добавил, что для него каждый крымчанин - это украинец. Он уверен, что Крым обязательно вернется в Украину.



Также он отметил, что кроме поддержки международных друзей, Киев прикладывает много усилий, чтобы вернуть Крым. Зеленский рассказал, что в Верховной Раде есть несколько законопроектов по оккупированному Крыму, которые необходимо изучить.

