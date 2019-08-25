Интернет-магазин тканей «Витекс»

Интернет-магазин текстиля «Витекс» продает ткани в розницу и оптом. Находится склад в Москве, но заказы могут делать жители разных регионов. Оплата – наличные, безналичный, наложенный платеж. Отправка в регионы осуществляется разными транспортными компаниями, почтой России. По столице действует собственная курьерская доставка, предусмотрена опция самовывоза. Цены доступные, точный ценник зависит от партии заказа – если ткани больше 5 метров, стоимость будет считаться как оптовая.

Кому это будет интересно

Ткани в магазине mytextile.ru можно выбирать по каталогу на сайте или лично на складе «Текстильторг». Сотрудничая с точкой продаж, вы ничем не рискуете – она работает более 20 лет и успела заслужить отличную репутацию. В наличии есть роскошные люксовые и массовые недорогие, но при этом качественные ткани.

Предложение магазина будет интересно:

ателье разных размеров;



домам моды;



частным дизайнерам;



текстильным бутикам;



обычным покупателям, которые шьют вещи, шторы сами;



организаторам совместных закупок;



владельцам небольших торговых точек.

Сотрудничество будет максимально выгодным при покупке тканей от 5 метров – в данном случае цена считается как оптовая. Для постоянных, крупных заказчиков действуют свои бонусы. Узнать об условиях оформления заказов, выбрать ткань по вкусу можно по телефону, в офисе компании. Склад находится у метро Новохохловская.

Хотите продать ткань?

Обратитесь в отдел закупок «Витекс». Интернет-магазин покупает текстиль любого производителя, с какой угодно структурой ткани. Разгрузку, загрузку партии оплачивает интернет-магазин, оценщик для осмотра выезжает бесплатно. Способы оплаты – наличный или безналичный расчет.

Преимущества предложения

В интернет-магазине «Витекс» вы можете рассчитывать на такие преимущества:

Всегда большой выбор тканей – по цене, видам, качеству.

Гарантия возврата – вы сможете обменять ткань или вернуть деньги, если что-либо вас не устроит.

Быстрая доставка – сотрудничество ведется с покупателями из разных регионов России.

Низкие цены – финансовые условия сотрудничества действительно лучше, чем у конкурентов.

Сервис высокого уровня – от обслуживания во многом зависит впечатление от покупки.

Возможна розница, мелкий и крупный опт. Магазин работает без выходных, отгрузка осуществляется в сжатые сроки (для товара, который есть в наличии, в течение 1-2 дней).