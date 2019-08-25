Интернет-магазин тканей «Витекс»
Интернет-магазин текстиля «Витекс» продает ткани в розницу и оптом. Находится склад в Москве, но заказы могут делать жители разных регионов. Оплата – наличные, безналичный, наложенный платеж. Отправка в регионы осуществляется разными транспортными компаниями, почтой России. По столице действует собственная курьерская доставка, предусмотрена опция самовывоза. Цены доступные, точный ценник зависит от партии заказа – если ткани больше 5 метров, стоимость будет считаться как оптовая.
Кому это будет интересно
Ткани в магазине mytextile.ru можно выбирать по каталогу на сайте или лично на складе «Текстильторг». Сотрудничая с точкой продаж, вы ничем не рискуете – она работает более 20 лет и успела заслужить отличную репутацию. В наличии есть роскошные люксовые и массовые недорогие, но при этом качественные ткани.
Предложение магазина будет интересно:
- ателье разных размеров;
- домам моды;
- частным дизайнерам;
- текстильным бутикам;
- обычным покупателям, которые шьют вещи, шторы сами;
- организаторам совместных закупок;
- владельцам небольших торговых точек.
Сотрудничество будет максимально выгодным при покупке тканей от 5 метров – в данном случае цена считается как оптовая. Для постоянных, крупных заказчиков действуют свои бонусы. Узнать об условиях оформления заказов, выбрать ткань по вкусу можно по телефону, в офисе компании. Склад находится у метро Новохохловская.
Хотите продать ткань?
Обратитесь в отдел закупок «Витекс». Интернет-магазин покупает текстиль любого производителя, с какой угодно структурой ткани. Разгрузку, загрузку партии оплачивает интернет-магазин, оценщик для осмотра выезжает бесплатно. Способы оплаты – наличный или безналичный расчет.
Преимущества предложения
В интернет-магазине «Витекс» вы можете рассчитывать на такие преимущества:
- Всегда большой выбор тканей – по цене, видам, качеству.
- Гарантия возврата – вы сможете обменять ткань или вернуть деньги, если что-либо вас не устроит.
- Быстрая доставка – сотрудничество ведется с покупателями из разных регионов России.
- Низкие цены – финансовые условия сотрудничества действительно лучше, чем у конкурентов.
- Сервис высокого уровня – от обслуживания во многом зависит впечатление от покупки.
Возможна розница, мелкий и крупный опт. Магазин работает без выходных, отгрузка осуществляется в сжатые сроки (для товара, который есть в наличии, в течение 1-2 дней).