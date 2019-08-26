Готовая фирма с членством в саморегулируемой организации

Чтобы заниматься определенной деятельностью, во многих случаях необходимо получить членство в саморегулирующих организациях. В качестве примера стоит привести строительство, которое превышает сумму в 3 миллиона рублей. Готовая компания – это целесообразный и лучший вариант, поскольку покупка сэкономит время и силы, необходимые для оформления всех бумаг. Если вас интересуют готовые фирмы с допуском СРО, то подробную информацию о них можно узнать в специализированной компании "ЮрФинИнвест", сотрудники которой предлагают клиентам широкий спектр услуг.

Особенно актуальна данная покупка для тех, кто стремится работать с государственными заказами. Проще приобрести готовую компанию с членством в саморегулирующей организации и забыть о многих бюрократических уловках и препятствиях. Готовая строительная фирма – это ваш шаг к участию в тендере или конкурсе государственного уровня. В представленной компании вы можете приобрести организацию или фирму, которая будет иметь:

членство в саморегулирующей организации строителей; членство в саморегулирующей организации проектировщиков; членство в саморегулирующей организации изыскателей.

Стоит отметить, что одна фирма может состоять только в одном объединении. Помните, что приобретая такую компанию, нужно будет платить членские взносы. В ассортименте есть также фирмы, которые входят в объединения энергоаудиторов или пожарной безопасности. Чтобы обсудить интересующие вас условия покупки, свяжитесь с представителем по телефону или оставьте заявку. Сотрудник свяжется с вами и предоставит всю необходимую информацию о той или иной компании.

Готовая компания с лицензией.

Если у вас есть проблемы с получением лицензии, то проще всего купить новую компанию, которая является членом саморегулирующей организации. Лицензия открывает доступ к получению государственных заказов, что в конечном счете влияет на прибыль. Получение разрешения занимает много времени, как и вступление в ряды СРО. Проще всего приобрести компанию, которая имеет все необходимые допуски и лицензии. Звоните сотрудникам представленной фирмы и изложите все интересующие вас условия. Сотрудники подберут подходящую по всем пунктам фирму и предоставят необходимую информацию.