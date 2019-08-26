На Донбассе погиб один военный, трое ранены

На Донбассе погиб один военный, трое ранены

За минувшие сутки на Донбассе тринадцать раз нарушали режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, трое получили ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в понедельник, 26 августа.

Так, сепаратисты обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было совершено 10 обстрелов позиций ООС: неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из автоматического гранатомета; в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицка - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершили три обстрела позиций ООС: вблизи Шумел по направлению района Шахта 6-7 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток обстрелов позиций военных не зафиксировано.