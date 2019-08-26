В силу вступил второй пакет санкций против России по делу Скрипалей

Второй пакет санкций США в отношении России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступил в силу сегодня, 26 августа. Соответствующий документ размещён на сайте Федерального реестра страны.



Новые санкции Соединённых Штатов предполагают, в частности, ограничения на операции с госдолгом России. США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России. Американские банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга в России и давать правительству РФ кредиты.



О введении новых санкций США в отношении России из-за отравления Скрипалей стало известно в начале августа. Тогда же сообщалось, что они будут действовать не менее года.



В августе прошлого года Госдепартамент США ввёл в отношении России первый раунд санкций. Вашингтон потребовал от Москвы предоставить доказательства того, что Россия не использует химическое оружие, и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием. Москва, однако, не исполнила эти требования.

